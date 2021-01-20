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حالتا وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-20T11:26:56+0000
حالتا وفاة و27 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و27 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا. 

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 9 ذكور و14 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 3، القامشلي 6، ديرك (المالكية)2، جل آغا (الجوادية) 3، كوباني 1،  الرقة 2، الطبقة 8، الشهباء 2، وفق البيان.

وذكر مصطفى أيضاً انه تم تسجيل خمسة حالات تعافٍ، في حين تم تسجيل 2 حالتي وفاة جديدتين.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8390 حالة مؤكدة منها 286 حالة وفاة و1188 حالة شفاء.

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