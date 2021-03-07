حالتا وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لامرأتين من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 18 ذكور و 8 إناث.

وأضاف مصطفى؛ إن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: 3 حالات في الحسكة - 10 حالات في قامشلو - 4 حالات في ديرك - حالتان في الطبقة - 6 حالات في منبج - حالة واحدة في كوباني .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8689 حالة منها 328 حالة وفاة و 1252 حالة شفاء.