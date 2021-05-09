حالتا وفاة و129 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد 19.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة وثانٍ من منبج".

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 129 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 64 ذكور و 65 إناث، وتسجيل سبع حالات شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 15حالة في الحسكة - 17حالة في قامشلي - 4حالات في ديرك - حالة واحدة في درباسية - 11 حالة في كوباني - 21حالة في الرقة - 43 حالة في الطبقة - 11حالة في دير الزور - 5 حالات في منبج - حالة واحدة في الشهباء .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16631 حالة منها 670 حالة وفاة و 1711 حالة شفاء.