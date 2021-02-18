حالتا وفاة و 9 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالتا الوفاة هما لرجل من كوباني وامرأة من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 7 ذكور و2 إناث.

ولفت إلى أن الحالات الجديدة توزعت في الحسكة حالة واحدة، والقامشلي 1، والرقة 2، ودير الزور 3، والطبقة 1، ومنبج 1.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٥٨٨ حالة منها ٣٠٨ حالة وفاة و ١٢٣٩ حالة شفاء.