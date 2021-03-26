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حالتا وفاة و 109 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-26T13:13:11+0000
حالتا وفاة و 109 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالتي الوفاة هما لرجلين من الحسكة والشهباء.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 109 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 58 ذكور و 51 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 21، القامشلي 39، ديرك 13، الدرباسية 3، الطبقة 11، كوباني 7، الرقة 5، منبج 4، الشهباء ٦6.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 10 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9492 حالة منها 366 حالة وفاة و 1290 حالة شفاء.

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