حالتا وفاة وأكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة وأكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوائرها سجلت حالتي وفاة، و108 إصابات بفيروس كورونا، فيما رصدت 404 حالات شفاء من الوباء".

وأضافت أن "هذه الحالات سجلت بعد فحص 1912 حالة في مختبرات ومستشفيات إقليم كوردستان"، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 464350، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 453817، كما ان عدد الوفيات الإجمالي بلغ 7463".

يشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ فترة طويلة، التي يشهد فيها إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا.