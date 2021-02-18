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حالتا وفاة و١١٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-18T13:01:51+0000
حالتا وفاة و١١٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الخميس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وسط ١٠٧ حالة إصابة جديدة وتعافي أكثر من ١٠٠ آخر.

وذكر بيان للصحة أنها أجرت ٥٢٢٣ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة منصرمة سجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:

• (٤٣) اربيل

• (١٤) السليمانية

• (٥٢) دهوك

• (٨) گەرمیان

وشخصت الوزارة تعافي ١٠٦ أشخاص في مدن:

• (٥١) اربيل

• (٢٤) السليمانية

• (٢٩) دهوك

• (٢) گەرمیان

وتم تسجيل حالتي الوفاة في أربيل ودهوك.

ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٧٤١٨ شخصاً في مدن الإقليم، تعافى منهم ١٠٢٧٦٣ شخصاً، وتوفي ٣٥٠٤ اخر

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