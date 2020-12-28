حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، الذي شخصت فيه ايضاً إصابة ١٣٢ جديدة و٣١٦ حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٣٩٨٦، سجلت خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٢٢) اربيل

• (٤١) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٤) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات الشفاء الـ٣١٦ على:

• (١٢١) اربيل

• (٤) السليمانية

• (١٧٧) دهوك

• (٣) حلبجة

• (١١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سُجلت حالتي الوفاة في أربيل ودهوك.

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم، أصيب ١٠٢٩٥٩ شخصاً، تعافى منهم ٦٩٣٦٧ شخصاً، وتوفي ٣٣٧٧ اخر.