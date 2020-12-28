سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-28T12:59:41+0000
حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، الذي شخصت فيه ايضاً إصابة ١٣٢ جديدة و٣١٦ حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٣٩٨٦، سجلت خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٢٢) اربيل

• (٤١) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٤) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات الشفاء الـ٣١٦ على:

• (١٢١) اربيل

• (٤) السليمانية

• (١٧٧) دهوك

• (٣) حلبجة

• (١١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سُجلت حالتي الوفاة في أربيل ودهوك.

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم، أصيب ١٠٢٩٥٩ شخصاً، تعافى منهم ٦٩٣٦٧ شخصاً، وتوفي ٣٣٧٧ اخر.

related

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

Date: 2020-11-22 14:23:39
كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

Date: 2020-11-18 13:26:09
إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

Date: 2020-10-05 12:15:24
اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

كورونا كورودستان.. ١٤ حالة وفاة و٤١٥ إصابة جديدة

Date: 2020-11-30 11:24:42
كورونا كورودستان.. ١٤ حالة وفاة و٤١٥ إصابة جديدة

إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة

Date: 2020-10-02 12:07:34
إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة

الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

Date: 2020-12-21 09:05:58
الصحة الكوردستانية تحذر من ظهور سلالة جديدة لكورونا

كورونا كوردستان.. ٥٣٠ إصابة جديدة وأكثر من نصفهم حالات شفاء

Date: 2020-11-19 12:09:14
كورونا كوردستان.. ٥٣٠ إصابة جديدة وأكثر من نصفهم حالات شفاء