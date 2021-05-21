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حالتا وفاة و٥٧ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-21T12:06:59+0000
حالتا وفاة و٥٧ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وآخر من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٥٧ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٠ ذكور و ٢٧ إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة ٧ حالات في الحسكة، ٨ حالات في القامشلي، حالة واحدة في ديرك، حالتان في عامودا، حالتان في الدرباسية، ٢٠ حالة في الرقة، ١١ حالة في الطبقة، ٤ حالات في دير الزور، حالتان في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧٣٢٨ حالة منها ٧١١ حالة وفاة و ١٧٦٢ حالة شفاء.

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