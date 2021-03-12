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حالتا وفاة و١٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-12T10:06:49+0000
حالتا وفاة و١٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالتي الوفاة هي لرجل وامرأة من الرقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨ ذكور و ١٠ إناث.

توزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 9 حالات، القامشلي 5، ديرك 1، الرقة 3.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء وحيدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧٧٣ حالة منها ٣٣٧ حالة وفاة و١٢٥٤ حالة شفاء.

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