حالتا وفاة و ١٠٣ إصابات جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطف، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجل من الحسكة وامرأة من ديرك.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٠٣ إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٥٨ ذكورا و ٤٥ إناثا.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 21 حالة، القامشلي 48، ، ديرك 5، كركي لكي 6، رميلان 1، الدرباسية 2، الرقة 9، الطبقة 5، دير الزور 4، كوباني 1، مخيم الهول 1.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٢٢١حالة منها ٣٥٨ حالة وفاة و ١٢٧٤ حالة شفاء.