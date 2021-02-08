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حالتا وفاة بفيروس كورونا في كوردستان مع انخفاض في أعداد الشفاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T11:39:48+0000
حالتا وفاة بفيروس كورونا في كوردستان مع انخفاض في أعداد الشفاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، عن حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال يوم الذي سُجل فيه، ٧٠ إصابة و١٠٥ حالة شفاء.

وذكر بيان لصحة الإقليم أنها أجرت ٤٨٦٢ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٢٤) اربيل

• (٢٠) السليمانية

• (٢٤) دهوك

• (٢) گرمیان

كما توزعت حالات التعافي على:

• (٤١) اربيل

• (٦٤) السليمانية

• (٠) دهوك

وتم تسجيل حالتي الوفاة في أربيل والثانية في السليمانية.

ومنذ تفشي وباء كورونا في إقليم كوردستان أصيب ١٠٦٥٢٧ شخصاً، تعافى منهم ١٠١٦٩٢، وتوفي ٣٤٨٩ اخر.

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