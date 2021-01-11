حالة وفاة و25 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الإصابة هي لــ 12 ذكور و13 إناث.

واشار إلى ان الاصابات الجديدة توزعت في الحسكة 5 حالات، القامشلي 3، ديرك (المالكية) 5، كوباني 3، الرقة 4، الطبقة 3، منبج 1، الشهباء 1.

وذكر مصطفى؛ أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات تعافي، وفقا للبيان.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8252 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة 1163 حالة شفاء.