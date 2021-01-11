سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالة وفاة و25 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T11:17:48+0000
حالة وفاة و25 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الإصابة هي لــ 12 ذكور و13 إناث.

واشار إلى ان الاصابات الجديدة توزعت في الحسكة 5 حالات، القامشلي 3، ديرك (المالكية) 5، كوباني 3، الرقة 4، الطبقة 3، منبج 1، الشهباء 1.

وذكر مصطفى؛ أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات تعافي، وفقا للبيان.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8252 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة 1163 حالة شفاء.

related

ثلاث وفيات و43 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-01 12:13:51
ثلاث وفيات و43 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

حالة وفاة و32 إصابة جديدة بكورونا في شمال شرق سوريا

Date: 2021-01-03 11:11:37
حالة وفاة و32 إصابة جديدة بكورونا في شمال شرق سوريا

رغم فرض الحظر الكلي.. استمرار وصول الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي

Date: 2020-12-03 12:13:01
رغم فرض الحظر الكلي.. استمرار وصول الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي

حالة وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-04 08:45:28
حالة وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكورونا في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2020-12-05 15:20:38
تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكورونا في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

الصحة الكوردستانية تؤكد مجددا خلو الاقليم من كورونا

Date: 2020-02-29 11:56:16
الصحة الكوردستانية تؤكد مجددا خلو الاقليم من كورونا

صحة دهوك تحذر من "واقع اصعب" بعد إصابة 150 طبيباً ومنتسباً بكورونا

Date: 2020-09-21 11:04:37
صحة دهوك تحذر من "واقع اصعب" بعد إصابة 150 طبيباً ومنتسباً بكورونا

السليمانية تحذر المحتفلين بنوروز: اعداد الاصابات سترتفع

Date: 2020-03-20 10:01:15
السليمانية تحذر المحتفلين بنوروز: اعداد الاصابات سترتفع