حالة وفاة و32 إصابة جديدة بكورونا في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطقها.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الإصابة هي 20 ذكور و12 إناث.

واضاف البيان؛ أن حالات الإصابة الجديدة توزعت كما يلي: في الحسكة حالة واحدة، قامشلي 6، تل تمر 1، ديرك(المالكية) 3، كركي لكي/معبدة 2، كوباني 2، الطبقة ، الرقة 4، دير الزور 1، منبج 2، الشهباء 4.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة مؤكدة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة جديدة، وفقا للبيان.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8099 حالة مؤكدة منها 275 حالة وفاة و1149 حالة شفاء.