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حالة وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-04T08:45:28+0000
حالة وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 7 ذكور و7 إناث.

وأضاف أن حالات الإصابة الجديدة توزعت في القامشلي 4 حالات، تل تمر 1، ديرك (المالكية) 5، كركي لكي/معبدة1، تربسبيه (القحطانية) 1، الرقة 1، الشهباء1.

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8113 حالة مؤكدة منها 276 حالة وفاة و1150 حالة شفاء.

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