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١٩ حالة وفاة و٢٤٢٢ إصابة جديدة خلال يوم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-01T17:14:37+0000
١٩ حالة وفاة و٢٤٢٢ إصابة جديدة خلال يوم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، وفاة 19 مصاباً بفيروس كورونا في عموم مدن الإقليم خلال يوم.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية 14464 فحصا جديدا رشح عنها تسجيل 2422 اصابة جديدة في جميع مناطق الاقليم.

وافاد البيان بان 814 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها.

الإحصاءات العامة للوزارة منذ ظهور المرض أظهرت، قيامها بحجر ٢١٨٧١ شخصا، خرجوا جميعا، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجرتها ٢٤٦٩١٦٦ فحصا اظهرت اصابة مامجموعه٢٣٤٣٨٠ شخصا بالفيروس.

وبلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الوباء منذ بداية ظهوره، بحسب البيان الوزاري نفسه ٢٠٠٤٦٨مصابا ، فيما بقي ٢٩١٠٧ مصابا تحت العناية الطبية.

واجتاز مجموع الوفيات جراء الفيروس حاجز 4880 بخمس حالات وفاة في جميع مناطق الاقليم، كما ذكر البيان.

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