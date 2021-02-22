سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالة وفاة و١٥٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T12:57:52+0000
حالة وفاة و١٥٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال يوم، الذي شخصت فيه ١٥٧ إصابة جديدة وتعافي ٥٥ آخر.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت ٥٨٧٧ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية شخصت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٧٩) أربيل

• (٢٤) السليمانية

• (٥١) دهوك

• (٣) گرمیان

كما توزعت حالات التعافي ال٥٥ في مدن:

• (٤٨) أربيل

• (٢) سلێمانی

• (٣) دهوك

• (٢) گرمیان

وسُجل في أربيل حالة الوفاة الوحيدة.

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان أصيب ١٠٧٩٣٣ شخصاً، تعافى منهم ١٠٣٠١١وتوفي ٣٥٠٨ اخر.

related

كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

Date: 2020-08-11 12:05:43
كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Date: 2020-11-04 14:47:59
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

اربيل تصدر حزمة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

Date: 2021-01-17 15:14:32
اربيل تصدر حزمة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

Date: 2020-11-18 13:26:09
إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

اربيل تسجل 14 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

Date: 2021-02-22 10:51:26
اربيل تسجل 14 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

خلال يوم.. 26 حالة وفاة بكورونا كوردستان و720 إصابة

Date: 2020-10-12 10:08:34
خلال يوم.. 26 حالة وفاة بكورونا كوردستان و720 إصابة

اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

Date: 2020-10-05 12:15:24
اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

إصابة قوباد طالباني بفيروس كورونا

Date: 2021-01-11 08:28:05
إصابة قوباد طالباني بفيروس كورونا