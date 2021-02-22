حالة وفاة و١٥٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا خلال يوم، الذي شخصت فيه ١٥٧ إصابة جديدة وتعافي ٥٥ آخر.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت ٥٨٧٧ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية شخصت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

• (٧٩) أربيل

• (٢٤) السليمانية

• (٥١) دهوك

• (٣) گرمیان

كما توزعت حالات التعافي ال٥٥ في مدن:

• (٤٨) أربيل

• (٢) سلێمانی

• (٣) دهوك

• (٢) گرمیان

وسُجل في أربيل حالة الوفاة الوحيدة.

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان أصيب ١٠٧٩٣٣ شخصاً، تعافى منهم ١٠٣٠١١وتوفي ٣٥٠٨ اخر.