١٤ حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بكورونا الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، أنهم سجلوا ٦٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا توزعت بين ٣٧ ذكراً و٢٩ اناثاً.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة.

وفرضت الإدارة الذاتية السبت، حظر تجوّل جزئي لمدة 15 يوماً في كامل مناطقها ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٣٢٢ حالة منها ٢٢٤ حالة وفاة و ١٠٦٣ حالة شفاء.