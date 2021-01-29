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حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-29T10:38:35+0000
حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الاصابات الجديدة بحسب بيان صادر عن وزارة صحة الاقليم على هذا النحو: 11 أربيل، 10 السليمانية، 42 دهوك، صفر حلبجة، 5 كرميان، صفر رابرين.

ووفقاً للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن 533 مريضا تماثلوا للشفاء وكالاتي: 63 أربيل، 176 السليمانية، 268 دهوك، صفر حلبجة، 24 كرميان، 2 رابرين.

وسجل الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية حالة وفاة واحدة بكورونا وذلك في محافظة السليمانية.

وأجمل البيان الإصابات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن بـ105980 مصابا، تعافى من بينهم 97843 توفي 3467 مريضا بالوباء.

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