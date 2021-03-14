حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالة الوفاة هي لرجل من الرقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 33 ذكور و22 إناث.

وأشار إلى أن حالات الاصابة توزعت على الشكل التالي: 17 حالة في الحسكة - 13 حالة في قامشلو - 3 حالات في ديرك - 17 حالة في الطبقة - 4 حالات في الرقة - حالة واحدة في منبج.

ويصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8828 حالة منها 338 حالة وفاة و 1254 حالة شفاء.