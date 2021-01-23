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حالة وفاة واحدة و49 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-01-23T13:01:33+0000
حالة وفاة واحدة و49 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان
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