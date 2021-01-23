سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالة وفاة واحدة و49 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-23T13:01:33+0000
حالة وفاة واحدة و49 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان
حالة وفاة واحدة و49 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

related

أول قضاء على مستوى الاقليم و العراق يفتتح مركزا خاصا لفحص فيروس كورونا

Date: 2020-04-02 12:12:09
أول قضاء على مستوى الاقليم و العراق يفتتح مركزا خاصا لفحص فيروس كورونا

افتتاح مختبر جديد للفحص من فيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-04-13 12:49:39
افتتاح مختبر جديد للفحص من فيروس كورونا في اقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا

Date: 2020-12-06 12:34:36
إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك

Date: 2020-03-23 17:58:55
تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بالسليمانية ودهوك

اقليم كوردستان يسجل تراجعا قياسيا باصابات كورونا

Date: 2020-12-27 13:19:37
اقليم كوردستان يسجل تراجعا قياسيا باصابات كورونا

السليمانية تعلن خلو ثاني مستشفى مخصصة لكورونا من المرضى

Date: 2021-01-20 21:05:41
السليمانية تعلن خلو ثاني مستشفى مخصصة لكورونا من المرضى

كوردستان تعلن جملة قرارات لاحتواء فيروس كورونا

Date: 2020-03-09 16:20:28
كوردستان تعلن جملة قرارات لاحتواء فيروس كورونا

احدى اشهر المناطق السياحية بكوردستان تغلق مداخلها بعد عزل منطقة قريبة

Date: 2020-03-30 15:29:49
احدى اشهر المناطق السياحية بكوردستان تغلق مداخلها بعد عزل منطقة قريبة