حالة موت غامضة لشاب كوردي إيراني في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة دهوك، يوم الأحد، بالعثور على جثة شاب كوردي من أصول إيرانية، في ناحية شيلادزي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العقد الثاني من عمره عثر عليه متوفياً في منزله ضمن ناحية شيلادزي شمالي دهوك"، مشيراً إلى أن "أسباب الوفاة لم تُعرف بعد، وأن التحقيقات جارية للكشف عن هذه الأسباب".

وأوضح المصدر، أن "الشاب يبلغ من العمر 26 عاماً وهو من احدى المحافظات الكوردية في ايران، جرى نقل جثته إلى دائرة الطب الشرعي في دهوك".