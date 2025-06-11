حالة من "الذعر" تسود في منطقة بالسليمانية بعد نفوق آلاف الأسماك (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت منطقة قادر كرم في قضاء جمجمال، بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، نفوقاً جماعياً لآلاف الأسماك في عدد من المزارع لأسباب مجهولة، ما ألحق أضراراً فادحة بمربي الأسماك.

وقال مربي الأسماك يوسف خورشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "كميات هائلة من الأسماك نفقت خلال وقت قصير دون معرفة الأسباب، والخسائر بلغت ملايين الدنانير العراقية، ونحن ننتظر تدخل الجهات المعنية".

وأضاف أن "المربين في المنطقة يعيشون حالة من الذعر، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث دون وجود حلول جذرية أو رقابة صحية صارمة على مصادر المياه".

من جانبه، وصف مربي الأسماك شيركو غريب، وهو أحد المتضررين من الحادثة، في حديثه لوكالة شفق نيوز "ما حصل هو كارثة حقيقية. نحن نعتمد على تربية الأسماك كمصدر رزق أساسي، وفقدان هذا الإنتاج دون سابق إنذار يضعنا في وضع مالي صعب للغاية".

وأشار إلى أن "الأحواض المتضررة كانت تضم أسماكاً في مراحل جاهزة للتسويق، ما ضاعف من حجم الخسارة"، مطالباً الجهات البيئية والبيطرية بـ"إرسال فرق فنية بشكل عاجل لفحص المياه والأسماك وتحديد السبب".

ولم تُصدر الجهات الرسمية حتى ساعة كتابة هذا الخبر أي توضيح بشأن الحادث، فيما يواصل مربو الأسماك مناشدتهم لتفادي تفاقم الأزمة وتعويض المتضررين.