إحالة أكثر من 70 ضابطا كورديا في شرطة كركوك للمحاكم العسكرية لمشاركتهم بالاستفتاء

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة عن إحالة أكثر من 70 ضابطا كورديا في شرطة محافظة كركوك إلى المحاكم العسكرية على خلفية مشاركتهم في استفتاء الإستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2017.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضباط الكورد المشاركين في الاستفتاء تمت احالتهم الى المحاكم العسكرية للتحقيق معهم من بينهم ثلاثة ضباط كبار هم خارج المحافظة، مبينا أن العميد سرحد قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي سابقا في كركوك يتصدر لائحة الضباط.

وأوضح المصدر أنه هذه هي المرة الخامسة التي تتم فيها استدعاء هؤلاء الضباط إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن العدد يتجاوز 70 ضابطا.