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٣٩٥ حالة شفاء بكورونا كوردستان وسط ١٠٧ إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T13:49:57+0000
٣٩٥ حالة شفاء بكورونا كوردستان وسط ١٠٧ إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الاثنين، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، التي سجلت خلالها ٣٩٥ حالة شفاء  و١٠٧ إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أجرت ٤٩٤٣ عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على:

• (١٣) اربيل

• (٤٤) السليمانية

• (٤٥) دهوك

• (٥) گرمیان

كما توزعت حالات التعافي على مدن:

• (٤٥) اربيل

• (٦٣) السليمانية

• (٢٥٩) دهوك

• (٥) گرمیان

• (٢٣) رابرين

وسجلت محافظة دهوك حالتي الوفاة في الإقليم خلال اليوم الماضي.

ومنذ تفشي الوباء، أصيب ١٠٦١٨٥ شخصاً، تعافى منهم ٩٩١٩١ شخصاً، وتوفي ٣٤٧٢ اخر.

 

 

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