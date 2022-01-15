حالة الطقس .. ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين؟

شفق نيوز/ تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتدام الطقس البارد، وتساقط الثلوج بكثافة في مناطق بإقليم كوردستان اعتباراً من الليلة بينما سيشتد تأثير الموجة القطبية بعد غد الاثنين ليصل ارتفاع نسبة تساقط الثلوج إلى متر واحد في بعض المناطق الجبلية.

وقال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن الموجة ستبدأ عند حدود محافظتي دهوك وأربيل، وتتساقط الثلوج في مراكز الاقضية والنواحي الآتية: (العمادية، بارزان، شيلادزي، بامرني، باتيفا، سرسنگ، ميرگسور، مانگیش، چمانکي، عقرة، سوران، سیدکان، شقلاوة)، وستتراوح نسبة تساقط الثلوج ما بين 10 - 30 سم في مراكز تلك الاقضية والنواحي وفي المناطق المنخفضة.

وقال أيضا "من وقت قبل الظهر إلى مساء الغد الأحد، تأثير موجات البرد وتساقط الثلوج يشمل حدود المناطق الجبلية في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة منطقة رابرين، والثلوج تتساقط مباشرة في وسط أقضية ونواحي (پينجوين، برزنجە، چوارتا، ماوت، موریاس، پارزان، گرمک، سلسلة جبال گویژە و أزمر)"، مشيرا إلى الثلوج ستسقط على مرتفعات تصل إلى 900 - 1000 متر فوق مستوى سطح البحر".

كما نوه جبار إلى أنه "في مساء الغد وحتى مساء الاثنين (17-1-2022) نتيجة لتعميق المنخفض الجوي وانخفاض الهواء البارد، فإن معدل تساقط الثلوج الكثيفة سيزداد بلا وقت محدد في (مدينة السليمانية، حلبجة، رانیة، قلعة دزة، عربت، بازیان، پیرمگرون، سید صادق، قرداغ، سنگاو، طاسلوجة) ويشمل ما يصل إلى 700 متر فوق مستوى سطح البحر".

وعن معدل تساقط الثلوج قال خبير الأرصاد الجوية المعروف في الإقليم ستكون ارتفاعها بين 20 - 40 سم، وفي المناطق الجبلية ستتراوح بين 40 إلى 80 سم تحت ارتفاع أقل من 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وسيكون الطقس ممطرا، في مناطق حدودية بمحافظة كركوك، وإدارة منطقة كرميان.

وزاد جبار بالقول إن الرياح ستنشط من الشمال الشرقي بسرعة تتراوح بين 15 - 20 كيلومترا في الساعة، وستنخفض درجات الحرارة في المنطقة الثلجية إلى الصفر ، وستنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية إلى بضع درجات تحت الصفر.