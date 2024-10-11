حالة الطقس في إقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استقرار درجات الحرارة في محافظات الإقليم خلال الساعات المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة في إقليم كوردستان ستسجل استقراراً خلال الساعات المقبلة".

وأوضحت أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة في محافظات الإقليم وتوابعها ستكون كالآتي: أربيل 35، السليمانية 32، دهوك 34، حلبجة 34، زاخو 33، كركوك 37، حاج عمران 25، سوران 32، كرميان 37".