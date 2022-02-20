حالات انتحار في دهوك.. امرأتان وشاب ينهيان حياتهم ونجاة ثالث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاحد، بأن امرأتين وشاب اقدما على الانتحار، فيما نجا شخص رابع في حوادث منفصلة بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الـ 21 من عمره اقدم اليوم الاحد على الانتحار شنقا في منزله الكائن بناحية كلكجي بقضاء بردرش غربي دهوك ".

وأضاف المصدر، أن "امرأة متزوجة (تولد 1996) ادقمت ايضاً على الانتحار بطلق ناري من بندقية صيد في منزلها الكائن في حي آشتي بناحية جمانكي بقضاء العمادية، شمالي دهوك"، مشيراً إلى أن "امراة من قضاء عقرة اقدمت أيضاً على الانتحار عبر طلق ناري في حي قابك بالقضاء".

وبين المصدر، أن "شخصاً أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس بحوزته، بالقرب من مستشفى فزين بمركز محافظة دهوك، إلا أن المصدر اوضح أن الشخص المنتحر مازال على قيد الحياة"، لافتاً إلى أن "الجهات الامنية المعنية فتحت تحقيقا في اسباب حالات الانتحار هذه".