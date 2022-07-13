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حالاتا غرق في دوكان وگرميان خلال عطلة عيد الاضحى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T05:49:42+0000
حالاتا غرق في دوكان وگرميان خلال عطلة عيد الاضحى

شفق نيوز/ غرق شابان في حادثين منفصلين خلال أيام عيد الاضحى في السليمانية وگرميان.

وقال مصدر من الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز ان شاباً يدعى "سلام حسن" لقي مصرعه غرقاً أمس الثلاثاء في نهر سيروان في منطقة باوانور بإدارة گرميان.

واضاف المصدر ان فرق الدفاع المدني في گرميان توجهت على الفور إلى مكان الحادث وبعد بحث طويل عُثر على الجثة وأرسلت للفحص لدائرة الطب العدلي.

وفي حادث منفصل أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز بغرق سائح من محافظة بابل يبلغ من العمر 23 عاماً في بحيرة دوكان ثاني ايام عيد الاضحى. وقد استطاعت فرق الإنقاذ النهرية انتشال جثة بعد غرقه بوقت قليل.

واعلنت سياحة دوكان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان حادث الغرق كان بسبب عدم التزام السياح بالتوجيهات والنصائح وضوابط السلامة المتوفرة في جميع المناطق السياحية وبسبب ارتفاع درجات الحرارة يقدم السياح على السباحة.

واضاف ان خلال هذا العام تم تسجيل اربع حالات غرق في بحيرة دوكان كان آخرها غرق شاب سائح من محافظة بابل ثاني ايام عيد الاضحى.

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