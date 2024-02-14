حاكم دبي يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى في الاجتماع، الذي حضره ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد، ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر رئيس حكومة الاقليم، عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لحكومة إقليم كوردستان.

وأعرب محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وفق ماجاء في البيان.