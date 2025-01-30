حادث مأساوي.. أب يدهس طفله الرضيع بالخطأ في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في قضاء كلار، يوم الخميس، بأن طفلًا يبلغ من العمر عامين فقد حياته بعد أن دهسه والده عن طريق الخطأ بمركبته أثناء الرجوع إلى الخلف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في شارع الشهداء وسط قضاء كلار، حيث كان الأب يقود مركبته إلى الخلف دون أن ينتبه إلى وجود طفله الصغير خلف السيارة، مما أدى إلى دهسه".

وأضاف المصدر، أن "الطفل أصيب بجروح بالغة وفقد حياته متأثرًا بإصاباته الخطيرة قبل وقت قصير".