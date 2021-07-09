حادث مروّع يخلف 4 ضحايا في رابرين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان، بمصرع 4 أشخاص، يوم الجمعة، في حادث سير مروّع بقضاء بشدر (قلادزي).

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سائق سيارة من نوع "تويوتا هايلوكس" فقد السيطرة على عجلته في قرية شيخ آودلان التابعة لناحية هلشو بقضاء بشدر (قلادزي).

وأضافت أن 4 لقوا مصرعهم جراء الحادث وهم من مواليد 2002 و 2004 و 2008 و 2012، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة.

وأشارت المديرية إلى أن الضحايا جميعاً من أفراد عائلتين اثنتين، لافتة إلى أن القاضي المختص استدعى سائق السيارة الذي كان بين الضحايا اثنين من أبنائه.