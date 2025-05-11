حادث مروع يودي بحياة سائق دراجة قرب حلبجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة حلبجة، اليوم الأحد، بأن شخصاً لقي مصرعه نتيجة حادث مروري مروع على طريق سيد صادق – حلبجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادثًا مروريًا مميتًا وقع على الطريق الرابط بين قضاء سيد صادق ومدينة حلبجة، نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع سائق الدراجة في الحال.

وعن تفاصيل الحادث أوضح المصدر، أن الحادث وقع صباح اليوم، بين مركبة مدنية ودراجة نارية، حيث توفي على إثره سائق الدراجة، ويدعى سيد قادر أحمد براخاس، مشيرًا إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.