حادث مروع ينهي حياة 3 أشخاص على طريق دهوك - نينوى

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع حادث سير مروع في منطقة قرية جمبور الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الفور".

وأضاف أن "الضحايا كانوا يستقلون سيارة أجرة اصطدمت بمركبة حمل ما أدى إلى وفاتهم في الحال، فيما أصيب سائق الأجرة بجروح نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وبحسب المصدر، جرى نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي في دهوك، لاتخاذ الاجراءات الأصولية.