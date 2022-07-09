حادث مروع يفتك بسيّاح قصدوا أربيل بصبيحة عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، يوم السبت، مصرع شخصين وجرح اثنين آخرين في حادث سير مروع، صبيحة أول أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل فاضل حاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت الساعة 6:00 صباحاً حيث انقلبت سيارة من نوع دودج أحمر اللون على الشارع 100 بسبب السرعة المفرطة، مما أدى لمصرع اثنين ركابها على الفور وإصابة شخصين آخرين بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف أن "ركاب السيارة كانوا جميعهم قادمون من وسط وجنوب العراق للسياحة في أربيل".

ودعا حاجي السراق إلى الالتزام بتعليمات مديرية المرور وتوخي الحذر عند القيادة.