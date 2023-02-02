حادث مروري يودي بحياة أربعة مواطنين في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة رابرين اليوم الخميس، مصرع عدد من المواطنين بحادث سير بسبب رداءة الطقس في إدارة رابرين بإقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "أربعة أشخاص قضوا في حادث مروري بين شاحنة مرسيدس وسيارة أجرة من طراز تويوتا بيكاتشو، علما ان جميع القتلى كانوا في سيارة الأجرة".

واضاف البيان ان "الحادث وقع بين طريق بالیسان و شکارتە بسبب ردائة الأجواء، وقد قامت فرق الانقاذ بانتشال الجثث فيما قامت فرق المرور بإجراء التحقيقات".