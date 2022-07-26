حادث مروري يفجع عائلة في أربيل ويخلف 6 ضحايا ومصابين

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروري على الطريق بين اربيل والگوير باقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز ان الضحايا الثلاثة هم كل من زوج وزوجته ووالدته وكانوا عائدين مجلس فاتحة قريب لهم في مدينة اربيل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة محافظة اربيل فاضل حاجي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث حصل في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء على الطريق العام اربيل-الگوير بالقرب من قرية القادرية عندما كانت سيارة حمل من نوع تريلة تسير عكس اتجاه الطريق وقدمت سيارة خصوصي في مسارها الصحيح وحاولت الاستدارة في مكان غير مخصصة للاستدارة وتصادمت السيارتين".

وأشار البيان إلى أن "حادث التصادم أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص واصابة ثلاثة اخرين بجروح وحصلت اضرار مادية كبيرة".

وتابع انه "تم عد الجانبين مقصرين بنسبة ٥٠٪؜ كونهما خالفا قواعد المرور".