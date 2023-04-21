حادث مروري يسبب ازدحاماً في اشهر شوارع السليمانية ومقتل وإصابة 3 اشخاص في كرميان

شفق نيوز/ سجلت مديرية مرور السليمانية، يوم الجمعة، حادثاً مرورياً تسبب بازدحام في أشهر شوارع المدينة، في وقت شهد فيه قضاء كلار شجاراً مسلحاً بين مجموعة شباب.

وقالت مديرية المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل حادث مروري عصر اليوم في شارع سالم بين ثلاث عجلات دون تسجيل اي خسائر بشرية تذكر"، موضحاً ان "فرق المرور المتواجدة في شارع سالم بدأت بالتحقيق لمعرفة اسباب الحادث".

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن الحادث تسبب لدقائق بازدحامات مرورية لكن سرعان ما انفك الازدحام من قبل رجال المرور المنتشرين في شارع سالم.

في السياق، أعلنت مديرية شرطة كرميان، يوم الجمعة، العثور على جثة شاب قتله صديقه في أطراف قضاء كلار.

وقال مدير إعلام الشرطة، العقيد علي قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المغدور من مواليد 1993 من حي بنكر في قضاء كلار، عثر على جثته مرمية على ضفاف نهر سيروان في أطراف القضاء".

وأضاف قدوري، أن "فريقاً أمنياً مختصاً من شرطة كرميان بدأ التحقيق وتمكن من جمع الدلائل والوصول الى القاتل الذي اعترف بقتل صديقه بسلاح (مسدس) لأسباب جاري التحقيق فيها".

وأشار إلى "إحالة القاتل للتحقيقات القضائية وفق المادة 405، ونقل جثة الضحية إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما أعلنت مديرية شرطة إدارة گرميان، يوم الجمعة، إصابة شابين باطلاقات نارية بسبب شجار.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز نسخة إن "شاباً قام بإطلاق النار على ثلاثة شباب في مدينة كلار عصر اليوم الجمعة وأصيب شابان بالحادث".

واضافت ان "عملية اطلاق النار كانت بسبب شجار بين المتهم وأحد الشبان الثلاثة"، مؤكدة ان "المتهم كان يستقل دراجة نارية".

واشار البيان الى أن "المصابين تم نقلهما الى قسم طوارئ الشهيد هزار لتلقي العلاج, فيما أجرت الشرطة تحقيقاتها بالحادث وأصدر قاضي التحقيق امراً إلقاء قبض بحق المتهم".