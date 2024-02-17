حادث مروري لـ"تانكر" يصيب شخصين ويدمر 6 سيارات ومحلاً تجارياً شرقي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة المرور، يوم السبت، بوقوع حادث سير أسفر عن إصابة شخصين وحصول أضرار فادحة بعجلة كبيرة وست سيارات وأحد المحال التجارية شرقي دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً مروعاً، وقع قبل ظهر اليوم في ناحية روفيا التابعة لقضاء بردرش شرق دهوك، حيث خرجت سيارة ناقلة للوقود "تانكر" عن السيطرة على الطريق واصطدمت بست سيارات كانت متوقفة قبل أن تدخل الناقلة أحد المحال التجارية".

وأوضح المصدر ان "الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح داخل المحل تم نقلهما الى مستشفى بردرش لتلقي العلاج بالإضافة إلى تسجيل أضرار فادحة على السيارات المتضررة".