حادث ماساوي.. أب يدهس طفله بالخطا ويرديه قتيلاً في كلار

شفق نيوز/ شهدت مدينة كلار حادثاً مأساوياً راح ضحيته طفل في الثانية من عمره، بعدما دهسه والده عن طريق الخطأ أثناء رجوعه بالمركبة إلى الخلف. وأثارت الحادثة حزناً واسعاً بين الأهالي، فيما أكدت الجهات الصحية أن الطفل فارق الحياة فور وقوع الحادث.

وأبلغ مصدر مطلع في مستشفى الطوارئ شهيد هه‌ژار في كلار، وكالة شفق نيوز، أن المستشفى استقبل مساء اليوم جثة طفل يبلغ من العمر عامين، بعدما تعرض لحادث دهس مؤسف من قبل والده في حي شهيدان قضاء كلار.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع عندما كان الأب يقود سيارته باتجاه الخلف، دون أن ينتبه إلى وجود طفله الصغير وراء المركبة، مما أدى إلى دهسه وفقدانه الحياة على الفور متأثراً بإصابته.

وسارعت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لفتح تحقيق في ملابساته، بينما عمّ الحزن أوساط العائلة والجيران الذين وصفوا الحادث بأنه مأساوي وصادم.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في محيط المنازل والمركبات، ما يستدعي اتخاذ مزيد من إجراءات الحيطة والحذر من قبل الأهالي، خاصة عند قيادة السيارات بالقرب من الأطفال.

وتكررت حوادث الدهس العرضية للأطفال في السنوات الأخيرة، خاصة داخل المناطق السكنية، حيث يغيب الانتباه أحياناً عن وجودهم بالقرب من المركبات، مما يؤدي إلى كوارث مأساوية. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة توعية الأهالي بأهمية التأكد من خلو المنطقة المحيطة بالمركبات قبل تحريكها، حفاظاً على سلامة الأطفال ومنع وقوع حوادث مماثلة.