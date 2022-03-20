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حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-20T07:52:30+0000
حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بوقوع حادث سير أسفر عن تضرر 9 عجلات وسط مركز المحافظة.

ووفقا للمتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان اليوم، إنه في الساعة 11:40 من الليلة الماضية وتحديدا في شارع 40 متري داخل معارض بيع وشراء السيارات بحي آزادي استدارت عجلة نوع "نيسان" خصوصي من دون النظر في الشارع الرئيسي أو التأكد من عدم وجود سيارة، ولم تتوقف وواصلت قطع الشارع وهذه تعد مخالفة أخرى بينما كانت سيارة أخرى نوع "فورد" قدمت بسرعة وحاولت عدم التوقف لكن الطريق كان مغلقا تماما ليقع حادث تصادم.

وأوضح أن "الفورد" اتجهت صوب صف من السيارات كانت متوقفة أمام معرض للسيارات واصطدمت بسبع منها، ونتيجة للحادث أُصيب سائق العجلة الفورد والحق الضرر الكامل بتسع سيارات أخرى، مشيرا إلى أن سائق العجلة الـ"نيسان" هو السبب بوقوع الحادث لعدم اتباعه التعليمات المرورية.

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