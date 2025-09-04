حادث سير يودي بحياة زوجين وعنصر بيشمركة على طريق دهوك أربيل

شفق نيوز- دهوك

افاد مصدر حكومي، يوم الخميس، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير وقع على الطريق الرابط بين محافظتي اربيل ودهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادث سير وقع عند الاوفر باس في قرية بردسور التابعة لناحية روفيا بمحافظة دهوك، عندما فقد سائق سيارة السيطرة عليها، وكانت تقل السائق وزوجته وطفلهما".

وبين المصدر أن السائق بعد فقدانها السيطرة على عجلته، اصطدم بأحد أفراد قوات البيشمركة والذي كان واقفا على جانب الطريق"، مشيراً إلى أن "عنصر البيشمركة توفي في الحال، وكذلك الزوج وزوجته متأثرين باصابتهما".