حادث سير مروّع في السليمانية يودي بحياة شخصين أحدهما صحفي معروف

شفق نيوز/ شهد طريق عربت - السليمانية صباح اليوم الخميس، حادثاً مرورياً مروعاً، أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما الصحفي "وريا حمه كريم"، مما دفع السلطات إلى إغلاق الطريق مؤقتًا واتخاذ إجراءات عاجلة.

وقالت مديرية المرور في السليمانية في بيان، إن "حادثاً مرورياً وقع صباح اليوم قبل محطة تفتيش عربت، حيث اصطدمت شاحنة بمركبتين، مما أدى إلى مصرع شخصين على الفور، كان أحدهما الصحفي وريا حمه كريم".

وأوضحت المديرية أن "الحادث وقع نتيجة فقدان سائق الشاحنة السيطرة على مركبته، ما أدى إلى التصادم العنيف".

وأضافت المديرية أن "الطريق أُغلق مؤقتاً لحين استكمال عمليات رفع المركبات المتضررة، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها في ملابسات الحادث".

وأثار نبأ وفاة الصحفي وريا حمه كريم، موجة من الحزن بين زملائه في الوسط الإعلامي، حيث كان يُعرف بعمله الصحفي الجاد والتزامه المهني.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الحوادث المتكررة على هذا الطريق الحيوي، مما يعيد طرح التساؤلات حول الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز تدابير السلامة المرورية للحد من مثل هذه الحوادث.

ويُعد طريق عربت - السليمانية من الطرق الرئيسية في إقليم كوردستان العراق، ويشهد حركة مرورية مكثفة يومياً، خاصة من قبل المركبات التجارية والشاحنات.

ورغم الجهود المبذولة لتعزيز إجراءات السلامة، لا يزال الطريق يشهد حوادث متكررة ناجمة عن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات، مما يستدعي حلولاً أكثر فعالية للحد من المخاطر.