حادث سير مروع لـ7 عجلات ينقل 8 أطفال وامرأة رجل للمستشفى في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإصابة 8 مدنيين جراء حادث سير مروع تسبب بتصادم 7 عجلات على طريق قضاء كلار.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "8 مدنيين، 6 أطفال وامرأة ورجل، أصيبوا بجروح بعد تصادم 7 عجلات على طريق كلار"، مبيناً أن "6 من المصابين كانوا في مركبة واحدة، متجهين من خانقين إلى كلار".

وأوضحت أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى كلار لتلقي العلاج، بينما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد أغلب محافظات العراق، حوادث سير يومية لأسباب ودواع متعددة، من بينها منظومة الطرق وإهمال قواعد السلامة.