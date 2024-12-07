حادث سير مروع على طريق كلار-خانقين يودي بحياة شخصين (صور)

شفق نيوز/ شهد طريق كلار-خانقين ضمن إدارة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، حادث سير مروع أسفر عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت المديرية العامة لمرور إدارة كرميان في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع ظهر اليوم، نتيجة اصطدام سيارتين من نوع مازدا وتويوتا كورولا بالقرب من قرية "گاكوڵ" على الطريق الرابط بين كلار وخانقين.

وأضاف البيان، أن التصادم أدى إلى وفاة شخصين كانا في سيارة الـ "مازدا"، بينما أصيب سبعة آخرون، بينهم اثنان في نفس السيارة و خمسة في سيارة الـ"تويوتا".

وأوضح البيان أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى "الشهيد هژار" في كلار لتلقي العلاج، بينما وصلت فرق المرور إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها لتحديد أسباب وقوعه، مبينا أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه قد يكونان السبب الرئيسي للحادث.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث السير المميتة على الطرق الرئيسية في منطقة كرميان، خاصة طريق كلار-خانقين، الذي يعاني من ازدحامات.