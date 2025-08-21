حادث سير في حلبجة يخلف 6 مصابين

شفق نيوز- حلبجة

أفادت مديرية مرور حلبجة، يوم الخميس، بوقوع حادث مروري على الطريق الرئيسي الرابط بين حلبجة وقضاء سيروان، أسفر عن إصابة ستة مواطنين.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين من نوع (نيسان تيدا) و(تويوتا كراون)، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بينهم سائقا المركبتين وأربعة ركاب".

وأضاف البيان، أن "المصابين جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى الطوارئ في حلبجة لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة".