حادث دهس يطال مرشحاً ثانياً لانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول الإعلام في صحة عقرة بمحافظة دهوك نيجرفان فخر الدين، يوم الخميس، بأن المرشح جكر عزيز، الممثل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات برلمان اقليم كوردستان، قد تعرض لحادث دهس من قبل سيارة.

وأضاف فخر الدين، لوكالة شفق نيوز، أن المرشح تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول مكان وقوع الحادث أو أسبابه حتى الآن.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، إذ تعرضت المرشحة للانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني شنيار أنور، أمس الأربعاء، إلى حادث سير في قضاء رانية ضمن محافظة السليمانية، نقلت على إثره إلى المستشفى.

وبحسب مصادر، الحادث أسفر كذلك عن إصابة مرافقين للمرشحة، نقلوا أيضاً إلى مستشفى طوارئ رانية لتلقي العلاج.