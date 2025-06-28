حادثتا وفاة غامضتان في السليمانية والشرطة تحقق

شفق نيوز – السليمانية

سجلت محافظة السليمانية، يوم السبت، حالتي وفاة يشتبه بأن تكونا نتيجة قتل أو انتحار، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم شرطة المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة أحد المواطنين داخل منزله في إحدى مناطق السليمانية، وتبيّن لاحقاً أنه تعرض للقتل".

وأضاف أنه "في وقت وجيز عقب الحادث الأول، تلقينا بلاغاً آخر عن تسجيل حالة وفاة ثانية يُشتبه بأنها عملية قتل أو انتحار في منطقة مختلفة من المدينة، حيث لم تُحدّد الأسباب الدقيقة حتى الآن".

وأكد الرائد أحمد أن "التحقيقات بدأت فوراً في كلا الحادثين، وتم إرسال الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة"، مشيراً إلى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج التحقيق حال اكتمالها من قبل الجهات المختصة".