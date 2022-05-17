"حادثة مأساوية" .. وفاة أب وابنه في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت إدارة مستشفى "الشهيد ھژار" في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثة "نادرة" من نوعها بقسم الطوارئ بوفاة رجل ونجله، واصفة الحادثة بأنها "كارثة مأساوية" لأسرة فُجعت لوفاة شخصين من أفرادها خلال دقائق.

وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم، انه بعد وفاة الأب، ونقله إلى المستشفى من قبل ابنه ومساعدة الأطباء والكوادر الصحية في المستشفى لإعادة الحياة له مع شديد الأسف بعد وفاة الأب بأقل من بضع دقائق توفي الابن.

وكان قسم الطوارئ في المستشفى ذاته استقبل ليلة أمس 40 شخصاً لتلقي العلاج اللازم بسبب الغبار الكثيف الذي يجتاح المنطقة، وفقا للبيان.

وطالبت مديرية صحة إدارة گرميان السكان بالالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حتى نهاية الموجة.

فيما أطلقت مديرية مرور ادارة گرميان ، تحذيراً إلى سائقي المركبات نتيجة انحسار مديات الرؤية بسبب موجة الغبار التي اجتاحت مدناً عديدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نتيجة استمرار موجة الغبار التي تجتاح مدن اقليم كوردستان وانخفاض مدى الرؤية، نؤكد على سائقي المركبات بقيادة مركباتهم بشكل مسؤول والالتزام بعدد من التعليمات من أجل سلامتهم".

وشدد البيان، على ضرورة "الالتزام بالتعليمات في هذه الأجواء التي تتضمن تقليل السرعة وترك مسافة السلامة بين المركبات وإيقاد مصابيح الضباب وارتداء الكمامات وعدم استخدام الطرق الجبلية أو الخارجية الا في حالات الضرورة".

ومنذ يوم الأحد اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها بعض مناطق إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار السليمانية الدولي، أمس الاثنين، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، وبعد ظهر أمس استئناف الرحلات الجوية بعد تحسن حالة الطقس.

ووصل عدد الإصابات بالاختناقات في السليمانية و جمجمال لأكثر قرابة 200 حالة حسب المؤسسات الصحية.

وتوقع مدير مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية اسو كمال في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن الموجة من المتوقع بقائها لنهاية الأسبوع الحالي مع توقع تراجع قوة الموجة من ظهر اليوم الثلاثاء.