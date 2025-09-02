حادثة معسكر السليمانية.. وزارة البيشمركة تعزي وتؤكد: منتسبون بوزارة الدفاع

شفق نيوز- السليمانية

قدمت وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، تعزيتها بمقتل طالب خلال التدريب في معسكر بالسليمانية، بحادث عرضي أدى لإصابة 3 طلاب من الكلية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ الأسى، وقع اليوم الثلاثاء، في الدورة الـ(89) لكلية قلاچولان العسكرية، حادث انفجار أثناء تمرين على السلاح الفعّال الذي كان جزءاً من البرنامج التدريبي للدورة".

وأضفات "أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة طلاب بجروح، ووفاة أحد الطلاب، وجميعهم من المنتسبين لوزارة الدفاع العراقية".

وتابعت "بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى وزارة الدفاع العراقية، وإدارة كلية قلاچولان العسكرية، وإلى ذوي وأصدقاء الضحايا".

وكان مصدرا، أفاد ظهر اليوم، بمقتل طالب وإصابة ثلاثة آخرين في الكلية العسكرية، داخل معسكر تابع لقوات البيشمركة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثا وقع داخل معسكر تابع لقوات البيشمركة في محافظة السليمانية أثناء تدريب طلاب الكلية العسكرية في قەڵاچوالان".

وأضاف أن "قذيفة من نوع آر بي جي انفجرت بشكل مفاجئ خلال التمارين التدريبية في ساحة معسكر القيادة، ما أسفر عن مقتل أحد الطلبة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وتابع أن "الحالة الصحية لأحد المصابين وصفت بالحرجة، فيما بين الجرحى عدد من الضباط المتدربين"، مبيناً أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".